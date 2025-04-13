Заморозки до -3 °С в Краснодарском крае продолжатся 14 и 15 апреля

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 14 апреля, а также ночью и утром 15 апреля в северной половине края и юго-восточным предгорных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 °С — это считается категорией опасного явления, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых семечковых и косточковых культур, а также теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют защитить растения от заморозков полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номерам 112, 01, 101, 8 (861) 250-60-34, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мокрый снег и заморозки до -6°С ожидают Кубань в последние сутки недели.