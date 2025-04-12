Мокрый снег и заморозки до -6°С ожидают Кубань в последние сутки недели

В Краснодарском крае 13 апреля ожидается неустойчивая погода с осадками и ночными заморозками до -6°С. В предгорьях прогнозируется мокрый снег, а на черноморском побережье — дожди и порывы ветра до 13 м/с.

Сложные погодные условия ожидают Кубань в воскресенье, 13 апреля. Согласно данным гидрометцентра, регион ждет переменчивая погода с осадками разного характера.

В течение суток на территории региона ожидается облачность, местами пройдут дожди, а в предгорьях и горных районах может выпасть мокрый снег. Ночные и утренние туманы будут сочетаться с ветром восточного направления 4-9 м/с с порывами до 12 м/с.

Особую опасность представляют ночные заморозки: на большей части территории они не превысят -1…-3°С, зато в юго-восточных предгорных районах температура упадет до -6°С. На поверхности почвы возможны заморозки до -3°С.

Солнце прогреет воздух на равнинных территориях До +10…15°С, в горных районах всего до -2…+3°С. В Краснодаре днем ожидается +12…14°С. В краевом центре осадков не ожидается, но сохранится прохладная погода с ночными температурами около 0…+2°С.

На Черноморском побережье ночью и утром возможны слабые дожди. Ветер 6-11 м/с с порывами до 13 м/с. Температура ночью 1…6°, днем 9…14°

Метеорологи предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможным гололедом в утренние часы, особенно в предгорных районах.

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