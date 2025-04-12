В Анапе дождь и сильные порывы ветра сорвали общегородской субботник

Из-за ухудшения погодных условий в Анапе отменён общегородской субботник, запланированный на субботу 12 апреля. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Апрельская экологическая акция, которая традиционно проходит ежегодно, в этот раз не состоится из-за прогнозируемых осадков и порывистого ветра.

Изначально всех жителей и гостей города приглашали присоединиться к уборке в День космонавтики в 9:30. Мероприятие было представлено как «космически важное» и обязательное к участию.

Планировалось провести масштабные работы по благоустройству на улицах Трудящихся, Новороссийской, Пионерском проспекте, Советской, Первомайской, Маяковского, в сквере им. Саркисьяна и на Симферопольском шоссе.

Организаторы призывали формировать группы или самостоятельно наводить порядок на придомовых и других территориях.

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