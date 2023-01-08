Заморозки до -2 °С и гололедица ожидаются в Сочи 9 января
Общество
08.01.2023 14:21
По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского городские службы курорта работают в усиленном режиме.
Ночью и утром 9 января температура в городе опустится до -2 °С. В связи с этим в Сочи объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям курорта рекомендовали предпринять необходимые меры предосторожности.
При возникновении ЧС обращаться в экстренные службы по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.
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