«Замораживать» водительские права при 10 неоплаченных штрафах предложили в РФ

С инициативой временно лишать прав водителей при 10 и более неоплаченных штрафах выступил депутат Павел Крупник.

Депутат отметил, что в России систематически модернизируется нормативно-правовая база, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Тем не менее среди недобросовестных водителей наблюдается пренебрежение к ПДД.

«В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — сообщил Крупник.

Он добавил, что несмотря на большие задолженности по штрафам, они не влияют на право автомобилиста управлять машиной.

«В текущей ситуации прошу Вас рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством («заморозки» водительского удостоверения) в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов», — цитирует Крупника RT.

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