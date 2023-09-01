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Ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам предложили в Госдуме РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uzhestochit-nakazanie-za-obezd-probok-po-obochinam-predlozhili-v-gosdume-rf
Ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам предложили в Госдуме РФ
Ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам предложили в Госдуме РФ

За объезд дорожных заторов по обочинам и выделенным полосам предложили выписывать временный запрет на использование транспорта или повышенный штраф.

По словам автора инициативы, депутата Госдумы Виталия Милонова, зачастую «обочечники» становятся виновниками длительных заторов и пробок.

«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах», — отметил парламентарий.

Он направил обращение с призывом значительно ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, сообщает RT.

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