Ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам предложили в Госдуме РФ

За объезд дорожных заторов по обочинам и выделенным полосам предложили выписывать временный запрет на использование транспорта или повышенный штраф.

По словам автора инициативы, депутата Госдумы Виталия Милонова, зачастую «обочечники» становятся виновниками длительных заторов и пробок.

«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах», — отметил парламентарий.

Он направил обращение с призывом значительно ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, сообщает RT.

Читайте также: более 300 тыс. рублей за неделю принесли в казну Краснодара нарушители правил парковки.