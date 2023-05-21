Замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер во время возвращения из командировки на Кубу
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47 году жизни.
«20 мая скончался статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу», — сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
В ведомстве добавили, что самолет летел из Гаваны в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.
По данным минздрава Ставропольского края, экипаж лайнера запросил к самолету бригаду скорой помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимацию. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но он скончался.
Минобрнауки выразило соболезнования родным и близким умершего. Петр Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года, сообщает ТАСС.
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