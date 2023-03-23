Семью из 4 человек из горящего дома в Выселковском районе спасли патрульные ДПС

Два сотрудника ДПС заметили густой черный дым во дворе частного дома на улице Свободы в станице Выселки. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть, а сами бросились на помощь.

Выяснилось, что загорелись хозпостройки и огонь перекинулся на дом. Полицейские вошли в горящее здание и помогли 67-летнему хозяину дома, его жене и двум их взрослым детям выбраться на улицу. Жильцы успели надышаться угарным газом и не могли покинуть дом самостоятельно. После приезда пожарных сотрудники ДПС помогли потушить возгорание.

Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских при пожаре никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске полицейские спасли из горящего дома семью с младенцем.