Семью из 4 человек из горящего дома в Выселковском районе спасли патрульные ДПС
Происшествия
23.03.2023 15:11
Два сотрудника ДПС заметили густой черный дым во дворе частного дома на улице Свободы в станице Выселки. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть, а сами бросились на помощь.
Выяснилось, что загорелись хозпостройки и огонь перекинулся на дом. Полицейские вошли в горящее здание и помогли 67-летнему хозяину дома, его жене и двум их взрослым детям выбраться на улицу. Жильцы успели надышаться угарным газом и не могли покинуть дом самостоятельно. После приезда пожарных сотрудники ДПС помогли потушить возгорание.
Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских при пожаре никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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