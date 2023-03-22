Пьяные родители не заметили пожар: в Новороссийске полицейские спасли из горящего дома семью с младенцем
Инцидент произошел в Верхнебаканском сельском округе. Старший инспектор по делам несовершеннолетних и участковый совместно с сотрудниками администрации прибыли для проверки неблагополучной семьи.
В семье воспитывается годовалый мальчик, его родителей неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и систематическое употребление спиртного.
Войдя в дом, правоохранители почувствовали запах гари и заметили задымление. Хозяева дома и их гостья были пьяны и не могли адекватно оценить происходящее. Инспектор по делам несовершеннолетних нашла ребенка в одной из комнат и вынесла его на улицу. Участковый помог взрослым выбраться из горящего дома.
В настоящее время жизни и здоровью семьи ничего не угрожает. Причины пожара устанавливаются. Сотрудники полиции получили благодарность от главы Верхнебаканского сельского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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