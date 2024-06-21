Замглавы Тахтамукайского района Адыгеи арестовали за махинации с 1,5 га земли

Заместителя главы Тахтамукайского района Республики Адыгея по земельно-имущественным вопросам и сельского хозяйства обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что в августе 2023 года к чиновнику обратился его знакомый с просьбой принять заявление на предоставление в собственность женщины земельного участка площадью 15 тыс. кв. м. Афера заключалась в том, что землю, которая не могла быть передана без проведения торгов, предоставили, обойдя эту процедуру. На участке собирались вести сельскохозяйственную деятельность.

При этом чиновник, не осуществив необходимую и полноценную проверку по обстоятельствам заявления, сообщил главе Тахтамукайского районо об отсутствии препятствий в его реализации. В результате, по версии органов следствия, из-за преступных действий замглавы муниципалитета земельный участок незаконно выбыл из муниципальной собственности администрации МО «Тахтамукайский район».

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Чтобы чиновник никак не смог повлиять на свидетелей либо иным образом помешать установлению истины по делу, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Постановление еще не вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

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