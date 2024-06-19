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Прокуратура недосчиталась 700 тыс. рублей после ремонта амбулатории на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-nedoschitalas-700-mln-rublej-posle-remonta-ambulatorii-na-kubani
Прокуратура недосчиталась 700 тыс. рублей после ремонта амбулатории на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На подрядчика, проводившего капитальный ремонт Бойкопонурской врачебной амбулатории в Калининском районе, завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Следствие установило, что Калининская ЦРБ заключила с подрядчиком контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Бойкопонурской врачебной амбулатории. В актах о приемке говорилось, что все работы выполнили в полном объеме, и с подрядчиком произвели расчет.

Однако прокуратура Калининского района провела проверку и установила фактически невыполненные работы, которые были указаны в актах. В итоге общий ущерб превысил 700 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Сейчас расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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