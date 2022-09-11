Замглавы Краснодарского края Александр Трембицкий проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий 11 сентября посетил избирательный участок в Кореновске.

Заместитель главы региона отметил важность участия в выборах для каждого гражданина.

«Мы выбираем будущее нашего края на целых пять лет. Я искренне считаю, что принять участие в выборах должен каждый. По сути, это не больше 15 минут личного времени, но они во многом определяют вектор, скорость и эффективность дальнейшего развития Кубани. Поэтому необходимо воспользоваться своим правом и отдать голос за тех, кто будет всеми силами обеспечивать комфортную и благополучную жизнь на родной земле. По возможности возьмите с собой ваших детей. Давайте вместе подадим пример патриотизма подрастающему поколению», — сказал Трембицкий.

С 9 по 11 сентября в Краснодарском крае выбирают депутатов ЗСК, четырех представительных органов муниципальных образований, глав двух городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах. Кроме того, идут дополнительные выборы 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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