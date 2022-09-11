В Краснодарском крае участки посетили уже 41,8% избирателей
Политика
11.09.2022 13:49
Такие данные на 12:00 11 сентябре приводит избирательная комиссия Краснодарского края.
Общая активность избирателей в регионе составила 41,8% или 1 млн 812 тыс. 438 человек. Жителей края приглашают принять участие в выборах. В регионе открыто более 2,8 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00.
На Кубани проходят 102 избирательные кампании. Главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва.
Читайте также: в Краснодарском крае активность на выборах утром 11 сентября составила 39,2%.
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