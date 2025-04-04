Замглавы Фонда защиты прав дольщиков Кубани задержали по обвинению во взятке

СК возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего заместителя директора фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства края, которого подозревают в получении через посредника взятки в крупном размере.

По версии следствия, в конце марта к замдиректора фонда обратился представитель дольщицы с вопросом передачи квартиры ее собственнику. Злоумышленник предложил передать ему взятку в размере 1 млн рублей подготовку и согласование акта приема-передачи квартиры. Оформление документов было его служебным полномочиям.

Дольщица и ее представитель согласились на предложение, но сообщили об этом в СУ СК РФ по краю. Злоумышленник 3 апреля встретился с представителем дольщицы и получил от него всю сумму. После этого его задержал следователь СКР. Оперативное сопровождение по уголовному делу провели сотрудники УЭБиПК краевого Главка МВД по краю.

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбудил уголовное дело о получении через посредника взятки в крупном размере. Подозреваемому предъявили обвинение. Во время допроса обвиняемый признал вину. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре 7 лет дали экс-директору Фонда защиты прав дольщиков за получение 42 млн рублей «отката». По данным следствия, женщина решила получить от обратившегося к ней учредителя стройкомпании ООО «АРТ» деньги за содействие в привлечении его фирмы к достраиванию проблемного ЖК «Радуга» на улице Жигуленко в Краснодаре.

Злоумышленница привлекла своего сожителя, который в 2020 году сказал владельцу стройфирмы о том, что за 82 млн его организация получит контракт на достройку. В итоге сумма была снижена до 41 млн рублей. В августе 2021 года от имени Фонда женщина заключила договоры с организацией на выполнение работ по завершению строительства проблемного ЖК.

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