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Замглавврача ККБ № 2 стала лауреатом нацпремии «Репродуктивное завтра России»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zamglavvracha-kkb-2-stala-laureatom-natspremii-reproduktivnoe-zavtra-rossii
Замглавврача ККБ № 2 стала лауреатом нацпремии «Репродуктивное завтра России»
Фото t.me/minkovaanna23

Галина Модель стала лауреатом в номинации «Первый врач» 11-й Национальной премии «Репродуктивное завтра России — 2023». Об этом 12 сентября сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

К награде со всей России были представлены только два неонатолога. Кубанского доктора наградили на Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который проходил в Сочи.

«На 17 по счету семинаре медики делились со своими коллегами профессиональным опытом и знаниями, а также отметили лучших врачей в своей отрасли. Поздравляю Галину Юрьевну с заслуженной наградой и желаю новых достижений!», — написала Минькова в Telegram.

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