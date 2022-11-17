Заместителем главы Краснодара стала Надежда Панаетова

Надежда Панаетова. Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кандидатуру Панаетовой согласовали на 48 очередном собрании Гордумы.

В заседании также принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Всего неделя прошла с момента моего вступления в должность главы Краснодара. Вижу слаженную работу. Сейчас формируется та команда, с которой мы будем работать. Я лично знаю каждого из представленных кандидатов. Уверен, что и вы их знаете как профессионалов своего дела, и что работать они будут с полной самоотдачей. Именно совместно будем решать все задачи, которые стоят перед нами. Оперативность и умение принимать нестандартные решения помогут нам создать то качество жизни, которое требуют от нас краснодарцы и гости нашего города», — сказал Науменко.

Новый замглавы будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, а также торговли, контроля и протокола.

Надежда Панаетова окончила кубанский агроуниверситет. С 2019 по 2020 годы она работала замглавы Горячего Ключа, с 2020 по 2021 годы была директором департамента архитектуры и градостроительства городской администрации. С 2021 года работала помощником заместителя губернатора Краснодарского края, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восьмым мэром Краснодара избрали Евгения Наумова.