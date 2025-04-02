Заместитель главы Сочи Александр Евсюков покинул пост
Заместитель главы города-курорта Александр Евсюков освобожден от должности с 31 марта. Причины увольнения в настоящее время не уточняются.
«Евсюков Александр Александрович освободил должность заместителя главы города Сочи с 31 марта 2025 года», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Александр Евсюков работал в администрации Сочи с 2021 года. Сначала он занимал пост замдиректора департамента строительства, после стал главой департамента.
На должности заместителя главы администрации Сочи Евсюков находился с сентября 2023 года. В его обязанности входили координация и контроль работы отраслевых органов администрации Сочи, сообщает «РБК».
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