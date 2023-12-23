Замдиректора Росзаповедцентра в Сочи заключен под стражу за миллионную взятку

Уголовное дело в отношении заместителя директора Росзаповедцентра возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Краснодарскому краю, ФСБ России, отдела ЭБ и ПК УВД по Сочи ГУ МВД России по краю и ГУЭБ и ПК МВД России.

По данным следствия, замдиректора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» за взятку в 23 млн рублей согласился способствовать принятию положительного решения о заключении с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в Красная Поляне.

Вечером чиновник в одном из кафе Сочи получил первую часть оговоренной суммы — 1 млн рублей. В этот момент его задержали оперативные сотрудники.

Мужчине предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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