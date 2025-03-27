Замазученный грунт вывезут с накопительной площадки под Анапой до 15 апреля

Срок вывоза загрязненного песка с площадки хутора Воскресенского перенесли на две недели. Решение согласовано с Правительственной комиссией по ликвидации ЧС с мазутом.

Основная причина переноса сроков — отказ сертифицированного для работы с отходами 4 класса опасности предприятия в Ростовской области принимать загрязненный грунт из Анапы уже после подписания договора на утилизацию. При этом резервы всех предприятий в регионе уже были исчерпаны.

Для решения вопроса на сертифицированных кубанских предприятиях провели оптимизацию производственных площадок, чтобы максимально вывезти замазученный песок из хутора Воскресенского.

В то же время там запустили модернизированную установку, чтобы просеять песок. Установка уже отделила от фракций мазута весь грунт, который было необходимо отсортировать. Сейчас на площадке — 38 тыс. т просеянного очищенного песка, а также 29 тыс. т песка с высоким содержанием мазута, который вывезут на утилизацию.

Завершить вывоз самого загрязненного песка планируют до 15 апреля. Также решается вопрос с дальнейшим использованием очищенного песка. Полная очистка и рекультивация площадки в Воскресенском зависит от того, когда прекратятся выбросы нефтепродуктов на побережье, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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