Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы 27 марта

По результатам утреннего мониторинга команды муниципалитетов Краснодарского края зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов на трех участках береговой линии города-курорта.

Так, небольшие фрагменты мазута 27 марта заметили на Центральном пляже Анапы. Эта территория закреплена за Абинским районом.

Кроме того, единичные выбросы нефтепродуктов обнаружили на участке береговой полосы между селом Витязево и станицей Благовещенской. Здесь работает команда Лабинского района.

Незначительные выбросы мелкой мазутной фракции также зафиксировали представители Староминского района. Они приводят в порядок пляж базы отдыха «Тамань» в станице Благовещенской, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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