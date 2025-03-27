Новую систему для очистки морской воды и дна тестируют в Анапе

Эжекторная система позволяет собирать мазут как на мелководье, так и на глубинах до 10 метров — на расстоянии до полукилометра от берега.

Испытания оборудования проводит компания «Политехника». У организации уже есть опыт работы по сепарации воды и дизельного топлива, который она получила во время ЧС в Норильске в 2020 году.

Тестируемое на побережье Анапы решение компания разработала совместно с кафедрой экологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Оборудование позволяет водолазам собирать гальку и песок со дна с помощью эжекторных насосов, в основе которых двигатели от отечественной легковушки «Лада».

«Через пожарные рукава вода вместе с песком и галькой подаются в установленный на берегу сепаратор-накопитель. В нем происходит фильтрация в три стадии, в результате вся поступающая смесь отделяется от мазута. Очищенная фильтрами тонкой очистки вода сбрасывается обратно в море. А нефтепродукты собирают в биг-бэги для вывоза на утилизацию», — сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram.

По словам разработчиков, после успешных испытаний они могут поставить на побережье 20-30 таких комплектов для сбора нефтепродуктов.

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