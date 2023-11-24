Залы для маломобильных пассажиров открыли на вокзалах Сочи и Адлера

В специальных помещениях на железнодорожных вокзалах курорта создали все условия для комфортного ожидания поездов людям с ограниченными возможностями здоровья.

В новых залах ожидания разместили удобные места для пассажиров в креслах-колясках и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они оснащены кнопкой вызова персонала и индукционным оборудованием для слабослышащих людей.

В текущем году аналогичные залы для маломобильных пассажиров открыли также на вокзалах Краснодар-1, Новороссийска и Ростов-Главный, сообщает пресс-служба СКЖД.

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