Вокзалы Сочи и Адлера поставили рекорд СКЖД по пассажиропотоку

В числе крупнейших вокзалов СКЖД адлерский занял первое место. Его услугами воспользовались рекордные 6 млн человек.

Вокзал в Сочи на втором месте — 3,6 млн пассажиров. Вокзал «Ростов-Главный» занял третье место в рейтинге, он обслужил свыше 3,1 млн людей. Примерно такое же число пассажиров отправил вокзал «Краснодар-1». Также в топе вокзалы Туапсе — 1,6 млн, Анапы — 1,4 млн, Лазаревского — 1,2 млн, Розы Хутор — 1,1 млн, Новороссийска —937 тыс., Олимпийского парка —795 тыс., аэропорта Сочи — 599 тыс. и Лоо —546 тыс.

Крупнейшие вокзалы СКЖД с января по сентябрь в пригородном и дальнем сообщении обслужили 32,3 млн пассажиров, что на 22% превышает прошлогодний показатель аналогичного периода, сообщает пресс-служба СКЖД.

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