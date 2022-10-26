Заливают краской, режут шины: в Новороссийске вандалы открыли охоту на машины с буквой Z

Заливают краской, режут шины: в Новороссийске вандалы открыли охоту на машины с буквой Z

От действий неизвестных только на одной парковке за ночь пострадали пять автомобилей с наклеенными на стекла буквами Z.

Неизвестные закрашивают буквы краской из баллончика, а шины режут ножом. Действия одного из вандалов в районе дома № 40 на улице Волгоградской сняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина заливает краской букву Z на заднем стекле припаркованного автомобиля, а потом наклоняется к колесам. Из-за рядом стоящей машины невозможно рассмотреть, что он делает, но автор видео пояснил, что вандал пробил ножом все четыре колеса. Полиция начала проверку.

«Материал по данному факту зарегистрирован в Управлении МВД России по городу Новороссийску. Назначено проведение проверки. Обстоятельства произошедшего будут установлены. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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