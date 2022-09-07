В Краснодарском крае пьяный мужчина повредил инсталляцию «Победа», возбудили дело

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло вечером 20 августа в парке 40-летия Победы в Щербиновском районе.

В полицию поступило сообщение о том, что в парке неизвестные повредили объект воинской славы России, посвященный защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны — инсталляцию «Победа».

Во время проверки установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель станицы Старощербиновской. Подозреваемого доставили во отдел. Выяснилось, что мужчина был пьян и трижды ударил кулаком инсталляцию. В результате объект воинской славы был поврежден, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По материалам проверки в Ейском межрайонном СО СКР по краю возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений. Во время допроса подозреваемый признался в своем поступке. Сейчас решается вопрос о домашнем аресте. Расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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