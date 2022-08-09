В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня

Фото t.me/gelenkurort

Об этом 8 августа сообщили в мэрии города-курорта.

Личность девушки, которая осквернила своими действиями Вечный огонь, установили. Это 19-летняя жительница Москвы, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел у мемориала на улице Революционной. Очевидец снял произошедшее на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что девушка наступила ногой на Вечный огонь и не хотела уходить, несмотря на просьбы людей. Полиция начала проверку.