В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
Происшествия
09.08.2022 08:03
Об этом 8 августа сообщили в мэрии города-курорта.
Личность девушки, которая осквернила своими действиями Вечный огонь, установили. Это 19-летняя жительница Москвы, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел у мемориала на улице Революционной. Очевидец снял произошедшее на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что девушка наступила ногой на Вечный огонь и не хотела уходить, несмотря на просьбы людей. Полиция начала проверку.
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