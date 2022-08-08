В Геленджике девушка забралась с ногами на решетку Вечного огня

Кадр из видео t.me/gelendgik

Инцидент произошел у мемориала Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, на улице Революционной.

Очевидец снял произошедшее на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что девушка наступила ногой на Вечный огонь и не хотела уходить оттуда, несмотря на просьбы находившихся рядом людей.

Девушка заявила, что наступила на Вечный огонь из-за того, что кто-то не принял у нее некие билеты. Появившимся в соцсетях видео заинтересовалась полиция.

«По факту выявленного в социальных сетях видео ОМВД России по г. Геленджику материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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