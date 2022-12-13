Залез в школьный спортзал и заснул на лавке: росгвардейцы задержали 44-летнего дебошира в Краснодаре

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно проник в школьный спортзал.

В Краснодаре ночью наряд вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из школы на улице Изобильной. Прибывшим на место правоохранителям охранник учебного заведения рассказал о том, что увидел по камерам видеонаблюдения, как неизвестный мужчина перелез через забор, сломал замок на двери в спортзал и зашел внутрь.

Росгвардейцы осмотрели спортзал и раздевалки. В раздевалке они обнаружили мужчину — он спал на скамейке. Злоумышленником оказался 44-летний местный житель. Его передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии в Telegram.

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