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Залез в школьный спортзал и заснул на лавке: росгвардейцы задержали 44-летнего дебошира в Краснодаре

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Ссылка https://kuban24.tv/item/zalez-v-shkolnyj-sportzal-i-zasnul-na-lavke-rosgvardejtsy-zaderzhali-44-letnego-deboshira-v-krasnodare
Залез в школьный спортзал и заснул на лавке: росгвардейцы задержали 44-летнего дебошира в Краснодаре
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который незаконно проник в школьный спортзал.

В Краснодаре ночью наряд вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из школы на улице Изобильной. Прибывшим на место правоохранителям охранник учебного заведения рассказал о том, что увидел по камерам видеонаблюдения, как неизвестный мужчина перелез через забор, сломал замок на двери в спортзал и зашел внутрь.

Росгвардейцы осмотрели спортзал и раздевалки. В раздевалке они обнаружили мужчину — он спал на скамейке. Злоумышленником оказался 44-летний местный житель. Его передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии в Telegram.

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