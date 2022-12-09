Более 30 пачек сливочного масла пронес мимо кассы гипермаркета житель Краснодарского края

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из гипермаркета, расположенного на улице Уральской в Краснодаре.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место. Охранник гипермаркета указал на молодого человека, который пронес мимо кассы 32 пачки сливочного масла и 4 упаковки сыра. Похищенные продукты злоумышленник успел сложить в сумку, пакет и рюкзак, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний житель Белореченского района. При проверке по базе данных выяснилось, что он уже месяц находится в федеральном розыске за грабеж в Сочи. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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