Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Более 30 пачек сливочного масла пронес мимо кассы гипермаркета житель Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-pachek-slivochnogo-masla-prones-mimo-kassy-gipermarketa-zhitel-krasnodarskogo-kraya
Более 30 пачек сливочного масла пронес мимо кассы гипермаркета житель Краснодарского края
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из гипермаркета, расположенного на улице Уральской в Краснодаре.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место. Охранник гипермаркета указал на молодого человека, который пронес мимо кассы 32 пачки сливочного масла и 4 упаковки сыра. Похищенные продукты злоумышленник успел сложить в сумку, пакет и рюкзак, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний житель Белореченского района. При проверке по базе данных выяснилось, что он уже месяц находится в федеральном розыске за грабеж в Сочи. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Читайте также: в Новороссийске приезжий пытался украсть из магазина видеорегистратор и диски с играми.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
В Сочи предприниматели без разрешения властей снесли архитектурный памятник
В Сочи предприниматели без разрешения властей снесли архитектурный памятник
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чистосердечное признание Меркель: Запад целенаправленно готовил Украину к войне
  2. За картинку в соцсетях с фейком о ВС РФ будут судить жителя Краснодарского края
  3. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  4. ТЦ «Мега Химки» загорелся на площади 18 тыс. кв. метров
  5. Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
  6. Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях