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В Новороссийске приезжий пытался украсть из магазина видеорегистратор и диски с играми

Происшествия
19.11.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-priezzhij-pytalsya-ukrast-iz-magazina-videoregistrator-i-diski-s-igrami
В Новороссийске приезжий пытался украсть из магазина видеорегистратор и диски с играми
Фото: пресс-службы Росгвардии Краснодарского края

Инцидент произошел в магазине бытовой технике на улице Советов.

Известно, что 29-летний житель Махачкалы взял с полок видеорегистратор и несколько дисков с играми на общую стоимость в 13 тыс. рублей. Он попытался выйти с товарами, не заплатив за них. Сотрудники торгового зала заметили это и нажали на тревожную кнопку.

Аналогичное нарушение произошло в Краснодаре в торговом центре на улице Уральской. 51-летняя женщина пыталась пронести мимо кассы парфюмерию и косметику на сумму более 10 тыс. рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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