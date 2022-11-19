В Новороссийске приезжий пытался украсть из магазина видеорегистратор и диски с играми

Фото: пресс-службы Росгвардии Краснодарского края

Инцидент произошел в магазине бытовой технике на улице Советов.

Известно, что 29-летний житель Махачкалы взял с полок видеорегистратор и несколько дисков с играми на общую стоимость в 13 тыс. рублей. Он попытался выйти с товарами, не заплатив за них. Сотрудники торгового зала заметили это и нажали на тревожную кнопку.

Аналогичное нарушение произошло в Краснодаре в торговом центре на улице Уральской. 51-летняя женщина пыталась пронести мимо кассы парфюмерию и косметику на сумму более 10 тыс. рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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