Зал единоборств «Казачья лава» открыли в станице Гостагаевской под Анапой

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, министр спорта региона Серафим Тимченко и мэр Анапы Василий Швец.

Спортивные объекты Кубани строят и приводят в порядок по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сказал Александр Власов. В новом зале будут обучать боевому искусству «Лава».

«Это позволит сохранить казачью самобытность, растить новых чемпионов. Средства на строительство объекта выделили из краевого бюджета», — добавил Власов.

Спортобъект площадью 400 кв. метров построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Работы закончили в декабре прошлого года. Это первый в РФ спортивный объект, предназначенный для подготовки спортсменов по боевому казачьему искусству «Лава», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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