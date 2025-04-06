В Краснодаре наградили военных за подготовку парадного расчета казачьего войска

В торжественной церемонии приняли участие военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин и начальник Краснодарского училища им. генерала армии С.М. Штеменко Игорь Шпырня.

Преподавателей, концертмейстера, солистов высших военных училищ Кубани наградили за активную работу и профессионализм при подготовке парадного расчета, вклад в развитие казачества.

Вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов сообщил, что в подготовке парада участвуют 124 казака

«Особая честь — внести свой вклад в празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, достойно подготовить казаков к участию в параде 9 Мая. Спасибо всем, кто помогал подготовке. Сто двадцать четыре казака — участники СВО, студенты вузов, наставники и спортсмены уже участвуют в тренировках вместе с подразделениями Вооруженных Сил», – сказал Власов.

Тренировки проводят в Московской области, где парадная площадка повторяет размеры Красной площади. Уже провели пять занятий. Всего запланировано 14. В конце апреля — начале мая пройдут две ночные тренировки уже на Красной площади. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Брюховецком районе вручили звезду Героя России матери казака, погибшего на СВО.