В Брюховецком районе вручили звезду Героя России матери казака, погибшего на СВО

Замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов вручил Инне Остапенко грамоту о присвоении ее сыну — Евгению Остапенко почетного звания Героя России. Врио командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков передал родственникам медаль «Золотая Звезда».

Александр Власов отметил, что более 1,7 тыс. кубанских казаков удостоены госнаград, некоторые — посмертно.

«Евгений Остапенко — третий Герой России из числа казаков Кубанского казачьего войска. Мы гордимся нашими земляками, отважными воинами, настоящими защитниками Отечества. Вечная память Герою», — сказал Власов.

Владимир Кочетков подчеркнул, что Евгений Остапенко проявил храбрость и героизм при исполнении боевой задачи в зоне спецоперации, и вручение награды — лишь малая часть благодарности за проявленную им отвагу.

«Евгений был не просто солдатом, он был настоящим героем, готовым прийти на помощь в трудную минуту, примером истинного патриота, человека чести», — сказал Владимир Кочетков.

Евгений Остапенко обучался в Тимашевском казачьем кадетском корпусе. В 2022 году ушел на военную службу по призыву, а по окончании заключил контракт с Минобороны. С июня 2024 года участвовал в спецоперации. В сентябре в районе Красногоровки при выполнении боевой задачи Остапенко получил осколочные ранения, но продолжил вести огонь, заставив отступить противника.

В дальнейшем военнослужащий под артиллерийским и минометным обстрелом вывел весь личный состав на пункт сбора. Евгения Остапенко направили в госпиталь, но полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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