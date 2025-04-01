В зоне СВО прошло награждение лучших бойцов кубанского отряда «БАРС-1»

По случаю трехлетней службы добровольческого подразделения и 34-й годовщины со Дня реабилитации Кубанского казачества в Запорожской области прошла церемония награждения бойцов «БАРС-1».

История подвигов кубанских казаков в зоне спецоперации началась именно с них. «Барсы» многократно проявляли мужество, доблесть и отвагу на передовой.

«БАРС-1» был есть и будет первым казачьим отрядом, который вышел на защиту нашей Родины. Я уверен, что «БАРС-1» будет всегда первым и лучшим. Мы победим, все вернемся домой живыми», — сказал руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Краснодарском крае Александр Старовойтов.

Казаки-добровольцы особо отличились при удержании позиций на Времевском выступе.

«Пришла война в наш дом. Я долго не раздумывал, так как, находясь на пенсии 15 лет, не нашел другого занятия, кроме как пойти воевать за нашу Родину, за своих детей и близких. Это у меня уже вторая командировка», — поделился боец добровольческого отряда «БАРС-1», позывной «Каир».

Бойцам вручили благодарности и грамоты Законодательного собрания Краснодарского края. Также их наградили нагрудным крестом «За заслуги перед кубанским казачеством» и орденским знаком «За Веру, Кубань и Отечество» I и II степени.

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