Зал борьбы «Чемпион» открыли в Сочи
Спортивный зал для борцов открыли на улице Ленина. В нем будут тренироваться воспитанники спортивной школы № 17 и других спортшкол города-курорта.
«На Кубани сильная школа борьбы, и ее ряды пополняются. В числе кандидатов в сборную страны — около 50 спортсменов. Борьбой в крае занимаются более 13 тыс. человек — жители 32 городов и районов», — сказал министр физкультуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.
В зале борьбы «Чемпион» уложили ковры для тренировок, а также установили современные тренажеры. Его передадут региональному Фонду развития спортивной борьбы. «Чемпион» безвозмездно предоставят для занятий воспитанникам спортшколы № 17, в которой сейчас тренируются почти 800 борцов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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