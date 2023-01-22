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Зал борьбы «Чемпион» открыли в Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zal-borby-chempion-otkryli-v-sochi
Зал борьбы «Чемпион» открыли в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивный зал для борцов открыли на улице Ленина. В нем будут тренироваться воспитанники спортивной школы № 17 и других спортшкол города-курорта.

«На Кубани сильная школа борьбы, и ее ряды пополняются. В числе кандидатов в сборную страны — около 50 спортсменов. Борьбой в крае занимаются более 13 тыс. человек — жители 32 городов и районов», — сказал министр физкультуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В зале борьбы «Чемпион» уложили ковры для тренировок, а также установили современные тренажеры. Его передадут региональному Фонду развития спортивной борьбы. «Чемпион» безвозмездно предоставят для занятий воспитанникам спортшколы № 17, в которой сейчас тренируются почти 800 борцов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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