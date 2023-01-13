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Спорткомплекс с плавательным бассейном строят в Павловском районе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportkompleks-s-plavatelnym-bassejnom-stroyat-v-pavlovskom-rajone
Спорткомплекс с плавательным бассейном строят в Павловском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На стройплощадке побывали вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Спортивный объект возводят в станице Павловской по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Сейчас он готов на 20%. Сейчас строители готовят площадку для прокладки инженерных сетей и армирующего каркаса.

По словам Александра Власова, спорткомплекс передадут спортшколе «Виктория». Здесь смогут тренироваться более 500 спортсменов.

«На софинансирование работ из бюджета региона выделили более 260 млн рублей. Спорткомплекс необходимо построить и ввести в эксплуатацию в этом году», — добавил замглавы региона.

Серафим Тимченко в свою очередь сообщил о том, что сейчас на объекте есть проблемы по срокам.

«Подрядчику поставили задачу наверстать отставание. Важно, чтобы спорткомплекс строили четко по графику, без задержек. Будем предпринимать все меры, чтобы сдать объект в этом году», — добавил министр физической культуры и спорта Кубани.

В прошлом году в Павловском районе ввели в эксплуатацию Центр единоборств. Сейчас в муниципалитете работают два муниципальных спорткомплекса, в которых занимаются более 2 тыс. спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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