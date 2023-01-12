Прямая линия губернатора: спорткомплекс «Альтаир» в Тихорецке будет достроен к 31 июля

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в рамках «Прямой линии» обратился житель Тихорецка Валентин Коноваленко. Он рассказал, что спорткомплекс «Альтаир» в Тимашевске строят уже на протяжении 13 лет.

В прошлом году строительство начали, но вскоре работы снова остановились. Объект должны были сдать в эксплуатацию в июле 2022 года, но комплекс все еще стоит недостроенный.

«На каждом совещании акцентирую внимание — давайте достроим то, что имеем, давайте отремонтируем то, что нуждается в ремонте. Мы строим новое, но начинаем терять то, что построено. Это не по-хозяйски», — сказал Кондратьев.

В прямом эфире губернатор связался с главой Тихорецкого района Анатолием Перепелиным. Глава муниципалитета рассказал, что работы должны были закончить 31 октября 2022 года, но подрядчик к данному сроку объект не сдал. Поэтому первый договор расторгли и уже заключили новый с другим подрядчиком. Организацию профинансировали, продлили сроки строительства до 31 июля 2023 года.

Спорткомплекс планируют открыть 1 августа 2023 года после получения лицензии. Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Сергею Власову взять под контроль данный объект.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;

с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram;

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.