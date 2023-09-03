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Закрытые аэропорты на Юге России получат 2,6 млрд рублей для частичной компенсации расходов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakrytye-aeroporty-na-yuge-rossii-poluchat-2-6-mlrd-rublej-dlya-chastichnoj-kompensatsii-rashodov
Закрытые аэропорты на Юге России получат 2,6 млрд рублей для частичной компенсации расходов
Фото «Кубань 24»

Средства на поддержку закрытых аэропортов, в том числе в Краснодарском крае, выделило Правительство РФ. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства направят на поддержку аэропортов в Краснодаре, Геленджике, Анапе, а также в Ростове-на-Дону, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Воздушные гавани по-прежнему не обслуживают гражданские авиарейсы.

В мае на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов направили почти 2,5 млрд рублей, сообщает РБК.

Читайте также: по данным СМИ, аэропорты юга России откроют только после окончания СВО. Однако обсуждается открытие аэропорта Краснодара, который достаточно удален от зоны боевых действий.

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