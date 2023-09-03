Закрытые аэропорты на Юге России получат 2,6 млрд рублей для частичной компенсации расходов
Экономика
03.09.2023 17:37
Средства на поддержку закрытых аэропортов, в том числе в Краснодарском крае, выделило Правительство РФ. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства направят на поддержку аэропортов в Краснодаре, Геленджике, Анапе, а также в Ростове-на-Дону, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Воздушные гавани по-прежнему не обслуживают гражданские авиарейсы.
В мае на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов направили почти 2,5 млрд рублей, сообщает РБК.
Читайте также: по данным СМИ, аэропорты юга России откроют только после окончания СВО. Однако обсуждается открытие аэропорта Краснодара, который достаточно удален от зоны боевых действий.