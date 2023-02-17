Закрепить социальный статус бойцов ЧВК предложили в Госдуме РФ

Законодательно закрепленный социальный статус бойцов частных военных компаний в первую очередь должен коснуться льгот, которые выплачивают военнослужащим и ветеранам боевых действий.

С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Власти уже рассматривают вопрос о поддержке участников спецоперации — в том числе добровольцев и бойцов ЧВК. Об этом ранее сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Социальный статус их и членов их семей должен быть так же законодательно закреплен, как и у действующих военнослужащих. Это касается различных тех льгот, прав, которые закреплены за нашими военнослужащими, за ветеранами боевых действий», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме предложили сделать парковку бесплатной для ветеранов боевых действий.