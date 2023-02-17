Закрепить социальный статус бойцов ЧВК предложили в Госдуме РФ
Политика
17.02.2023 17:10
Законодательно закрепленный социальный статус бойцов частных военных компаний в первую очередь должен коснуться льгот, которые выплачивают военнослужащим и ветеранам боевых действий.
С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Власти уже рассматривают вопрос о поддержке участников спецоперации — в том числе добровольцев и бойцов ЧВК. Об этом ранее сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Социальный статус их и членов их семей должен быть так же законодательно закреплен, как и у действующих военнослужащих. Это касается различных тех льгот, прав, которые закреплены за нашими военнослужащими, за ветеранами боевых действий», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».
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