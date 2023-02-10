В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной для ветеранов боевых действий

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Александр Бородай.

Законопроект предлагает ввести льготы для использования платных парковок для всех ветеранов боевых действий.

«Предлагается внести изменения в часть первую статьи 16 федерального закона от 12.01.1995 г. No 5-ФЗ «О ветеранах» в части введения дополнительной меры социальной поддержки всех без исключения лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Льготы для бесплатного использования парковок ветераны смогут оформить как на личный автомобиль, так и на такси или каршеринг. Также соцподдержку смогут получить их родственники.

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