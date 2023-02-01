В Госдуме предложили увеличить льготы для семей прапорщиков и мичманов, уволенных после 25 лет службы
Политика
01.02.2023 09:05
С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он предложил распространить на семьи прапорщиков и мичманов, отслуживших 25 лет, те же социальные гарантии и права, что есть у семей офицеров, которые провели на службе аналогичный срок. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих».
По мнению депутата, реализация этого законопроекта поможет восстановить социальную справедливость в отношении семей мичманов и прапорщиков, уволенных со службы, сообщает RT.
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