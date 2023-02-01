В Госдуме предложили увеличить льготы для семей прапорщиков и мичманов, уволенных после 25 лет службы

С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он предложил распространить на семьи прапорщиков и мичманов, отслуживших 25 лет, те же социальные гарантии и права, что есть у семей офицеров, которые провели на службе аналогичный срок. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

По мнению депутата, реализация этого законопроекта поможет восстановить социальную справедливость в отношении семей мичманов и прапорщиков, уволенных со службы, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме предложили ввести отпуск для срочников, у которых есть дети до 7 лет.