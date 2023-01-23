В Госдуме предложили ввести отпуск для срочников, у которых есть дети до 7 лет

Депутат ГД Иван Сухарев выступил с инициативой ввести десятидневный отпуск для военных срочной службы с детьми-дошкольниками.

Письмо парламентарий направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В своем обращении Сухарев отметил, что сейчас для военнослужащих с малолетними детьми отсрочка не предусмотрена, как для отцов-одиночек, отцов, воспитывающих детей-инвалидов до 3 лет, имеющих беременную жену и 2 и более детей.

Но есть право на 10 дней отпуска по личным обстоятельствам, например, при болезни или смерти родственника, другой беде в семье. Сухарев предложил дополнить список для предоставления отпуска военнослужащему в течение срочной службы наличием ребенка до 7 лет, сообщает RT.

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