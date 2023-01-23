Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Госдуме предложили ввести отпуск для срочников, у которых есть дети до 7 лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-vvesti-otpusk-dlya-srochnikov-u-kotoryh-est-deti-do-7-let
В Госдуме предложили ввести отпуск для срочников, у которых есть дети до 7 лет
Фото пресс-службы ЮВО

Депутат ГД Иван Сухарев выступил с инициативой ввести десятидневный отпуск для военных срочной службы с детьми-дошкольниками.

Письмо парламентарий направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В своем обращении Сухарев отметил, что сейчас для военнослужащих с малолетними детьми отсрочка не предусмотрена, как для отцов-одиночек, отцов, воспитывающих детей-инвалидов до 3 лет, имеющих беременную жену и 2 и более детей.

Но есть право на 10 дней отпуска по личным обстоятельствам, например, при болезни или смерти родственника, другой беде в семье. Сухарев предложил дополнить список для предоставления отпуска военнослужащему в течение срочной службы наличием ребенка до 7 лет, сообщает RT.

Читайте также: в России предложили разрешить досрочно выходить на пенсию многодетным отцам-одиночкам.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Кладбище домашних животных в Новороссийске: не повлияют ли захоронения на качество воды?
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Памятник врачам установят в Новороссийске
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях