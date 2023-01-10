В России предложили разрешить досрочно выходить на пенсию многодетным отцам-одиночкам

С такой инициативой выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она направила письмо на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной с предложением разработать проект для изменения федерального закона «О страховых пенсиях», чтобы дать возможность многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию.

По мнению Волынец, такое нововведение стало бы реальной мерой поддержки для многодетных семей и повысило статус отцовства. Она напомнила, что сейчас в РФ не предусмотрены пенсионные льготы для многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку, сообщает RT.

Читайте также: в России с 1 января на 4,8% увеличили страховые пенсии неработающих пенсионеров. По данным Минтруда РФ, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с 1 января 2023 года составит 21 тыс. 864 рубля.