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В России с 1 января на 4,8% увеличат страховые пенсии неработающих пенсионеров

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-yanvarya-na-4-8-uvelichat-strahovye-pensii-nerabotayushhih-pensionerov
В России с 1 января на 4,8% увеличат страховые пенсии неработающих пенсионеров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным Минтруда РФ, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с 1 января 2023 года будет проиндексирован на 4,8% и составит 21 тыс. 864 рубля.

В ведомстве напомнили, что индексация проходила в два этапа и с 1 июня 2022 года размер пенсий повысили на 10%. В 2023 году совокупно размер пенсии вырастет на 15,3% по отношению к 1 января 2022 года.

На выплату пенсий в бюджете Социального фонда кабмин выделил более 9,5 трлн рублей. Из этих средств на страховые пенсии направят около 9 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».

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