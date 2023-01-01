В России с 1 января на 4,8% увеличат страховые пенсии неработающих пенсионеров
Экономика
01.01.2023 13:12
По данным Минтруда РФ, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с 1 января 2023 года будет проиндексирован на 4,8% и составит 21 тыс. 864 рубля.
В ведомстве напомнили, что индексация проходила в два этапа и с 1 июня 2022 года размер пенсий повысили на 10%. В 2023 году совокупно размер пенсии вырастет на 15,3% по отношению к 1 января 2022 года.
На выплату пенсий в бюджете Социального фонда кабмин выделил более 9,5 трлн рублей. Из этих средств на страховые пенсии направят около 9 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: в новогодние праздники изменится график выдачи пенсий в Краснодарском крае.
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В МЧС уточнили информацию о землетрясении в Анапе
- Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс
- Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом
- Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи