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Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakormili-do-smerti-mertvyh-karpov-obnaruzhili-v-prudu-parka-frunze-v-novorossijske
Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
Фото vk.com/public217388113

В пруд парка Фрунзе в ноябре прошлого года запустили 500 цветных карпов. Посетители парка, несмотря на запрещающие таблички, кормят рыб неподходящей пищей, от чего карпы гибнут.

В УЖКХ Новороссийска сообщили, что в пруд с карпами горожане бросают хлеб, овсяные хлопья и даже траву с газона.

«На прошлой неделе во время чистки водоема специалисты достали двух мертвых карпов. Рыб отдали на экспертизу. Оказалось, у них в желудке овсянка, которой ее накормили люди. Овсянка разбухла и порвала рыбе кишечник. Еще несколько рыб погибли в связи с тем, что их накормили хлебом и травой с газона», — сообщает пресс-служба УЖКХ в ВКонтакте.

Также посетители парка игнорируют таблички с просьбами не бросать в пруд мусор. По словам специалистов УЖКХ, чаще всего в водоеме оказываются чипсы, бутылки, элементы одежды и даже средства личной гигиены.

Жителей и гостей Новороссийска просят не кормить карпов — они ежедневно получают правильный корм и не голодают.

Администрация Центрального района Новороссийска совместно с полицейскими усилит контроль за общественной безопасностью в парке.

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