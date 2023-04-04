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Клюнул на печенку: в Темрюкском районе выловили 42-килограммового сома

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/klyunul-na-pechenku-v-temryukskom-rajone-vylovili-42-kilogrammovogo-soma
Клюнул на печенку: в Темрюкском районе выловили 42-килограммового сома
Фото novorab.ru

Огромный сом попался на удочку жителя Новороссийска в прудах Темрюкского района, предназначенных для платной рыбалки.

Сом клюнул на куриную печенку, но, когда его стали тащить к берегу, сорвался. В итоге рыбаки вдвоем сумели выловить сома огромным сачком.

Вес рыбы составил 42 кг, это свидетельствует о том, что возраст сома — более 15 лет. Продолжительность жизни сомов в природе — до 60 — 75 лет.

Сообщается, что есть улов рыбаки не стали. Сома продали в магазин, выручив за него примерно за 8 тыс. рублей. Выяснилось, что возрастом цена мяса сома снижается. Молодая рыба стоит дороже, потому что вкуснее, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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