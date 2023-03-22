В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»

Утром 22 марта в Гулькевичах на набережной выпустили 300 кг крупной рыбы в реку Самойлова Балка. Это двухгодичные амуры, карпы и сазаны, выращенные на местном хозяйстве.

Помимо обычной рыбы в реку выпустили и экзотический для кубанских водоемов вид — парчового карпа коя. Эта рыба имеет золотой окрас. Фермер Виталий Бойко вместе с районными властями объявил награду тому, кто поймает «золотую рыбку» в Самойловой Балке и сфотографирует ее. Приз — ящик шампанского.

Рыбаков предупредили, что при вылове редкого карпа, его не обязательно нести домой для употребления в пищу. Рыбу рекомендуют отпустить обратно в водоем. Отмечается, что фермер отлично знает внешний вид выпущенного карпа, поэтому его можно не пытаться обмануть, пишет газета «В 24 часа».

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