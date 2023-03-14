Законопроект об упрощении процедуры признания военнослужащих погибшими внесли в Госдуму РФ
Об этом 14 марта сообщил руководитель координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
По его словам, теперь процедура признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести будет значительно проще. Кроме того, ее значительно сократят по срокам.
«Она больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму. Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», — рассказал Турчак.
Он добавил, что этот вопрос очень важен для семей, которые попали в подобную ситуацию — сейчас для подтверждения смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с окончания военных действий.
«В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», — написал Турчак в Telegram.
Читайте также: в Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за фейки об участниках СВО.
- На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
- Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
- СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
- В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
- Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой