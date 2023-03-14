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Законопроект об упрощении процедуры признания военнослужащих погибшими внесли в Госдуму РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakonoproekt-ob-uproshhenii-protsedury-priznaniya-voennosluzhashhih-pogibshimi-vnesli-v-gosdumu-rf
Законопроект об упрощении процедуры признания военнослужащих погибшими внесли в Госдуму РФ
Фото пресс-службы ЮВО

Об этом 14 марта сообщил руководитель координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.

По его словам, теперь процедура признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести будет значительно проще. Кроме того, ее значительно сократят по срокам.

«Она больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму. Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», — рассказал Турчак.

Он добавил, что этот вопрос очень важен для семей, которые попали в подобную ситуацию — сейчас для подтверждения смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с окончания военных действий.

«В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», — написал Турчак в Telegram.

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