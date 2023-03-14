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В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за фейки об участниках СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-prinyali-zakon-ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-fejki-ob-uchastnikah-svo
В Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за фейки об участниках СВО
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Новый закон депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении во время пленарного заседания 14 марта. Изменения внесли в Уголовный кодекс и КоАП РФ.

Согласно новому закону, за распространение заведомо ложной информации о любых участниках специальной военной операции, в том числе добровольцах, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет или штрафа в размере до 5 млн рублей.

За публичную дискредитацию участников СВО предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, сообщает RT.

Кроме того, депутаты приняли поправки в КоАП РФ о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в спецоперации. Для физических лиц штраф за это нарушение составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей

Читайте также: Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в СВО. Действие нового закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября в Херсонской и Запорожской областях.

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