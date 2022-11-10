Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в СВО

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Действие нового закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября в Херсонской и Запорожской областях.

Новый закон предлагает установить статус ветерана боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования для выполнения задач в рамках проводимой ВС РФ специальной военной операции.

Законопроект вступит в силу с момента опубликования. Его авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, действующих в составе Вооруженных сил РФ, сообщает RT.

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