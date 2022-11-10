Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в СВО
Политика
10.11.2022 13:05
Действие нового закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября в Херсонской и Запорожской областях.
Новый закон предлагает установить статус ветерана боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования для выполнения задач в рамках проводимой ВС РФ специальной военной операции.
Законопроект вступит в силу с момента опубликования. Его авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, действующих в составе Вооруженных сил РФ, сообщает RT.
Читайте также: свыше 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги».
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