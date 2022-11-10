Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в СВО

Политика
10.11.2022 13:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-prinyala-zakon-o-nadelenii-statusom-veterana-boevyh-dejstvij-dobrovoltsev-uchastvuyushhih-v-svo
Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в СВО
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Действие нового закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября в Херсонской и Запорожской областях.

Новый закон предлагает установить статус ветерана боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования для выполнения задач в рамках проводимой ВС РФ специальной военной операции.

Законопроект вступит в силу с момента опубликования. Его авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, действующих в составе Вооруженных сил РФ, сообщает RT.

Читайте также: свыше 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
  3. В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях